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    Авторов наркограффити с поличным задержали в Шымкенте

    15 Ноября 2021, 20:44

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Авторов наркограффити с поличным задержали в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Оперуполномоченные управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Рефлекс» задержали рисовальщиков граффити с рекламой наркотиков.

    36-летний житель города был задержан в прошлую среду с поличным в момент нанесения на наружную стену здания наркограффити в Абайском районе. Кроме того, 12 ноября полицейские задержали 31-летнего мужчину на месте совершения аналогичного преступления в аль-Фарабийском районе.

    При задержании у обоих при себе имелись баллончики с краской и трафареты для нанесения адресов сайтов по продаже наркотиков. По указанным фактам сотрудниками полиции зарегистрированы уголовные дела по статье 299-1 УК РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров». В настоящее время проводится досудебное расследование.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент Борьба с наркотиками
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