Авторов и героев видео о якобы бездомных студентах в Алматы просят обратиться в Миннауки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видеоролик о якобы бездомных студентах Алматы. Министерство науки и высшего образования просит авторов, героев ролика, а также свидетелей обратиться в ведомство. В случае необходимости студентам будет оказана необходимая помощь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В городе Алматы действует оперативный штаб по обеспечению студентов жильем в критических ситуациях. За помощью студенты могут обратиться на номер: 8 778 655 60 83.

В случае незаконного выселения или повышения стоимости аренды жилья граждане могут обратиться за правовой помощью в колл-центр Министерства юстиции по номеру: 119 (для городского телефона) или 58-00-58 для гг. Астана, Алматы.

В Казахстане функционирует единый колл-центр по вопросам в сфере образования и науки по номеру: 1450.

Также во всех вузах созданы общественные приемные, куда могут за необходимой помощью обратиться студенты, их родители, преподаватели.

Общественные приемные

№

ВУЗ

ФИО ответственного

Должность

Контакты

1.

Актюбинский региональный университет им.Жубанова

Муханбеткалиев Есбол Есенбайулы

Проректор по социальной и воспитательной работе

8 701 661 84 78

2.

Аркалыкский педагогический институт им. Ы.Алтынсарина

3.

Атырауский университетим.Х.Досмухамедова

Қайырғалиева Гульфайруз Қайырғалиқызы

Руководитель аппарата ректора

8 701 563 59 59

4.

Атырауский университет нефти и газа имени СафиУтепбаева

Шапенов Ерик

Руководитель аппарата ректора

8 701 374 44 41

5.

Восточно-Казахстанский технический университетим.Д.Серикбаева

Жанабаева Гульнар Нуртасовна

Начальник Управления по социально-культурной деятельности и молодежной политике

8 777 215 4055

6.

Восточно-Казахстанский университетим.Аманжолова

Ровнякова Ирина Владимировна

проректор по стратегическому развитию и научной работе

8 777 153 74 10

7.

Евразийский национальный университет имени Гумилева

Майканов Ануар Сапаргалиевич

Директор административного департамента

8 701 558 83 88

8.

Жетысуский университет им. И.Жансугурова

Дигай Дамир Анатольевич

директор центра имиджевой политики

8 707 7771226

9.

Западно-Казахстанский университетим.М.Утемисова

ДаришеваТуймешМалгабаровна

Проректор по воспитательной и социальной работе

8 701 445 47 95

10.

Казахский национальный исследовательский технический университет им.Сатпаева

Шокпаров Алибек Жумабекович

Проректор по науке и международному сотрудничеству

8 701 802 80 01

11.

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

АйдосовНуржанСарсынбекович

проректор по социальному развитию

8 701 777 52 68

12.

Казахский национальный педагогический университет им.Абая

13.

Казахский национальный женский педагогический университет

14.

Карагандинский индустриальный университет

Салпенова Мадина Мейрамовна

Директор департамента воспитательной работы и молодежной политики

8 775 989 45 43

15.

Карагандинский технический университет им.Сагинова

Жетесова Гульнара Сантаевна

8 701 522 64 24

16.

Карагандинский университет имени Букетова

Қалқаманов Серік Қарбаевич

Руководитель аппарата ректора

8 775 395 61 85

17.

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова

Мамбетова Алтынай Ибрагимовна

8 701 493 81 49

18.

Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова

Каирденов Серик

руководитель аппарата ректора

8 702 222 0922

19.

Костанайский региональный университет им.Байтурсынова

Айдналиева Айгуль Табулдиевна

87011257138

20.

Кызылординский университет им.Коркыт ата

21.

Павлодарский педагогический университет

Нургалиева Салтанат Жакаевна

Директор административного департамента

8 701 482 29 98

22.

Рудненский индустриальный института

Божко Лариса Леонидовна

Проректор по академическим вопросам

8 701 384 9448

г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 38, каб. 147

телефон: 94546

электронный адрес: info.priem@rii.kz

23.

Северо-Казахстанский университет им.Козыбаева

24.

Таразский региональный университет им.Дулати

ДуйсенбаеваЖанатБазартаевна

Старший инспектор -менеджер канцелярии

8 705 240 79 76

25.

Торайгыров университет

Шахман Ертаргын Тойганович

Проректор по социальным вопросам

8 775 905 50 44

26.

Университет Шакарима

27.

Южно-Казахстанский университет им.Ауэзова

28.

Южно-Казахстанский педагогический университет

ИсабекБаршагульҚашқынқызы

Проректор по социальной и воспитаельной работе

8 778 777 69 73

Как сообщалось ранее, в начале сентября Министерство науки и высшего образования опровергло информацию в соцсетях о «бездомных» студентах, которые якобы вынуждены ночевать в метро, на вокзалах и в парках города Алматы



