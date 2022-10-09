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    Авторов и героев видео о якобы бездомных студентах в Алматы просят обратиться в Миннауки

    9 Октября 2022, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видеоролик о якобы бездомных студентах Алматы. Министерство науки и высшего образования просит авторов, героев ролика, а также свидетелей обратиться в ведомство. В случае необходимости студентам будет оказана необходимая помощь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В городе Алматы действует оперативный штаб по обеспечению студентов жильем в критических ситуациях. За помощью студенты могут обратиться на номер: 8 778 655 60 83.

    В случае незаконного выселения или повышения стоимости аренды жилья граждане могут обратиться за правовой помощью в колл-центр Министерства юстиции по номеру: 119 (для городского телефона) или 58-00-58 для гг. Астана, Алматы.

    В Казахстане функционирует единый колл-центр по вопросам в сфере образования и науки по номеру: 1450.

    Также во всех вузах созданы общественные приемные, куда могут за необходимой помощью обратиться студенты, их родители, преподаватели.

    Общественные приемные

    ВУЗ

    ФИО ответственного

    Должность

    Контакты

    1.

    Актюбинский региональный университет им.Жубанова

    Муханбеткалиев Есбол Есенбайулы

    Проректор по социальной и воспитательной работе

    8 701 661 84 78

    2.

    Аркалыкский педагогический институт им. Ы.Алтынсарина

    3.

    Атырауский университетим.Х.Досмухамедова

    Қайырғалиева Гульфайруз Қайырғалиқызы

    Руководитель аппарата ректора

    8 701 563 59 59

    4.

    Атырауский университет нефти и газа имени СафиУтепбаева

    Шапенов Ерик

    Руководитель аппарата ректора

    8 701 374 44 41

    5.

    Восточно-Казахстанский технический университетим.Д.Серикбаева

    Жанабаева Гульнар Нуртасовна

    Начальник Управления по социально-культурной деятельности и молодежной политике

    8 777 215 4055

    6.

    Восточно-Казахстанский университетим.Аманжолова

    Ровнякова Ирина Владимировна

    проректор по стратегическому развитию и научной работе

    8 777 153 74 10

    7.

    Евразийский национальный университет имени Гумилева

    Майканов Ануар Сапаргалиевич

    Директор административного департамента

    8 701 558 83 88

    8.

    Жетысуский университет им. И.Жансугурова

    Дигай Дамир Анатольевич

    директор центра имиджевой политики

    8 707 7771226

    9.

    Западно-Казахстанский университетим.М.Утемисова

    ДаришеваТуймешМалгабаровна

    Проректор по воспитательной и социальной работе

    8 701 445 47 95

    10.

    Казахский национальный исследовательский технический университет им.Сатпаева

    Шокпаров Алибек Жумабекович

    Проректор по науке и международному сотрудничеству

    8 701 802 80 01

    11.

    Казахский национальный университет им. аль-Фараби

    АйдосовНуржанСарсынбекович

    проректор по социальному развитию

    8 701 777 52 68

    12.

    Казахский национальный педагогический университет им.Абая

    13.

    Казахский национальный женский педагогический университет

    14.

    Карагандинский индустриальный университет

    Салпенова Мадина Мейрамовна

    Директор департамента воспитательной работы и молодежной политики

    8 775 989 45 43

    15.

    Карагандинский технический университет им.Сагинова

    Жетесова Гульнара Сантаевна

    8 701 522 64 24

    16.

    Карагандинский университет имени Букетова

    Қалқаманов Серік Қарбаевич

    Руководитель аппарата ректора

    8 775 395 61 85

    17.

    Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова

    Мамбетова Алтынай Ибрагимовна

    8 701 493 81 49

    18.

    Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова

    Каирденов Серик

    руководитель аппарата ректора

    8 702 222 0922

    19.

    Костанайский региональный университет им.Байтурсынова

    Айдналиева Айгуль Табулдиевна

    87011257138

    20.

    Кызылординский университет им.Коркыт ата

    21.

    Павлодарский педагогический университет

    Нургалиева Салтанат Жакаевна

    Директор административного департамента

    8 701 482 29 98

    22.

    Рудненский индустриальный института

    Божко Лариса Леонидовна

    Проректор по академическим вопросам

    8 701 384 9448

    г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 38, каб. 147
    телефон: 94546
    электронный адрес: info.priem@rii.kz

    23.

    Северо-Казахстанский университет им.Козыбаева

    24.

    Таразский региональный университет им.Дулати

    ДуйсенбаеваЖанатБазартаевна

    Старший инспектор -менеджер канцелярии

    8 705 240 79 76

    25.

    Торайгыров университет

    Шахман Ертаргын Тойганович

    Проректор по социальным вопросам

    8 775 905 50 44

    26.

    Университет Шакарима

    27.

    Южно-Казахстанский университет им.Ауэзова

    28.

    Южно-Казахстанский педагогический университет

    ИсабекБаршагульҚашқынқызы

    Проректор по социальной и воспитаельной работе

    8 778 777 69 73

    Как сообщалось ранее, в начале сентября Министерство науки и высшего образования опровергло информацию в соцсетях о «бездомных» студентах, которые якобы вынуждены ночевать в метро, на вокзалах и в парках города Алматы


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Вузы Жилье
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