Авторов и героев видео о якобы бездомных студентах в Алматы просят обратиться в Миннауки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видеоролик о якобы бездомных студентах Алматы. Министерство науки и высшего образования просит авторов, героев ролика, а также свидетелей обратиться в ведомство. В случае необходимости студентам будет оказана необходимая помощь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
В городе Алматы действует оперативный штаб по обеспечению студентов жильем в критических ситуациях. За помощью студенты могут обратиться на номер: 8 778 655 60 83.
В случае незаконного выселения или повышения стоимости аренды жилья граждане могут обратиться за правовой помощью в колл-центр Министерства юстиции по номеру: 119 (для городского телефона) или 58-00-58 для гг. Астана, Алматы.
В Казахстане функционирует единый колл-центр по вопросам в сфере образования и науки по номеру: 1450.
Также во всех вузах созданы общественные приемные, куда могут за необходимой помощью обратиться студенты, их родители, преподаватели.
Общественные приемные
№
ВУЗ
ФИО ответственного
Должность
Контакты
1.
Актюбинский региональный университет им.Жубанова
Муханбеткалиев Есбол Есенбайулы
Проректор по социальной и воспитательной работе
8 701 661 84 78
2.
Аркалыкский педагогический институт им. Ы.Алтынсарина
3.
Атырауский университетим.Х.Досмухамедова
Қайырғалиева Гульфайруз Қайырғалиқызы
Руководитель аппарата ректора
8 701 563 59 59
4.
Атырауский университет нефти и газа имени СафиУтепбаева
Шапенов Ерик
Руководитель аппарата ректора
8 701 374 44 41
5.
Восточно-Казахстанский технический университетим.Д.Серикбаева
Жанабаева Гульнар Нуртасовна
Начальник Управления по социально-культурной деятельности и молодежной политике
8 777 215 4055
6.
Восточно-Казахстанский университетим.Аманжолова
Ровнякова Ирина Владимировна
проректор по стратегическому развитию и научной работе
8 777 153 74 10
7.
Евразийский национальный университет имени Гумилева
Майканов Ануар Сапаргалиевич
Директор административного департамента
8 701 558 83 88
8.
Жетысуский университет им. И.Жансугурова
Дигай Дамир Анатольевич
директор центра имиджевой политики
8 707 7771226
9.
Западно-Казахстанский университетим.М.Утемисова
ДаришеваТуймешМалгабаровна
Проректор по воспитательной и социальной работе
8 701 445 47 95
10.
Казахский национальный исследовательский технический университет им.Сатпаева
Шокпаров Алибек Жумабекович
Проректор по науке и международному сотрудничеству
8 701 802 80 01
11.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
АйдосовНуржанСарсынбекович
проректор по социальному развитию
8 701 777 52 68
12.
Казахский национальный педагогический университет им.Абая
13.
Казахский национальный женский педагогический университет
14.
Карагандинский индустриальный университет
Салпенова Мадина Мейрамовна
Директор департамента воспитательной работы и молодежной политики
8 775 989 45 43
15.
Карагандинский технический университет им.Сагинова
Жетесова Гульнара Сантаевна
8 701 522 64 24
16.
Карагандинский университет имени Букетова
Қалқаманов Серік Қарбаевич
Руководитель аппарата ректора
8 775 395 61 85
17.
Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова
Мамбетова Алтынай Ибрагимовна
8 701 493 81 49
18.
Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова
Каирденов Серик
руководитель аппарата ректора
8 702 222 0922
19.
Костанайский региональный университет им.Байтурсынова
Айдналиева Айгуль Табулдиевна
87011257138
20.
Кызылординский университет им.Коркыт ата
21.
Павлодарский педагогический университет
Нургалиева Салтанат Жакаевна
Директор административного департамента
8 701 482 29 98
22.
Рудненский индустриальный института
Божко Лариса Леонидовна
Проректор по академическим вопросам
8 701 384 9448
г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 38, каб. 147
телефон: 94546
электронный адрес: info.priem@rii.kz
23.
Северо-Казахстанский университет им.Козыбаева
24.
Таразский региональный университет им.Дулати
ДуйсенбаеваЖанатБазартаевна
Старший инспектор -менеджер канцелярии
8 705 240 79 76
25.
Торайгыров университет
Шахман Ертаргын Тойганович
Проректор по социальным вопросам
8 775 905 50 44
26.
Университет Шакарима
27.
Южно-Казахстанский университет им.Ауэзова
28.
Южно-Казахстанский педагогический университет
ИсабекБаршагульҚашқынқызы
Проректор по социальной и воспитаельной работе
8 778 777 69 73
Как сообщалось ранее, в начале сентября Министерство науки и высшего образования опровергло информацию в соцсетях о «бездомных» студентах, которые якобы вынуждены ночевать в метро, на вокзалах и в парках города Алматы