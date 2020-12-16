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    Автора соцпроекта для людей с ограниченными возможностями наградили медалью «Шапағат»

    16 Декабря 2020, 10:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автора социального проекта для людей с ограниченными возможностями наградили медалью «Шапағат», передает коррепондент МИА «Казинформ» со ссялкой на пресс-службу МНЭ РК.

    «В преддверии Дня Независимости страны в Миннацэкономики состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами, присвоенными Указом Президента. За заслуги и значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами медаль «Шапағат» получил основатель социального проекта и директор автошколы «Тең жол» Салимхан Сабитов», - сообщили в ведомстве.

    Проект Салимхана Сабитова помогает людям с нарушением опорно-двигательного аппарата обучиться на автомобильных курсах на транспорте с ручным управлением и получить водительские удостоверения.

    Министр нацэкономики Руслан Даленов подчеркнул, что Салимхан — первый в Казахстане, кто подал идею открыть автошколу для людей с ограниченными возможностями, которая получила поддержку в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2025».

    «За этот короткий срок деятельности автошколы выпустились 23 курсанта, 6 из которых люди с ограниченными возможностями с поражением опорно-двигательного аппарата. Двое из них купили автомобиль и ездят по городу уверенно», - говорит Салимхан.

    Автор:

    Серик Сабеков

    День Независимости Общество
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