Автора кюя «Ерке сылқым» Абдимомына Желдибаева чествовали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе, в Центральном концертном зале «Баласагун», состоялся творческий вечер кюйши-композитора, заслуженного деятеля Республики Казахстан Абдимомына Желдибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Творческий вечер «Күмбірле күйім-елімде!» организаторы приурочили к 85-летию известного казахстанского композитора и исполнителя, автора кюя «Ерке сылқым». Это произведение вошло в Золотой фонд казахской музыкальной культуры и пользуется огромной популярностью у народа.

Одного кюя «Ерке сылқым» уже было бы достаточно, чтобы Абдимомын Желдибаев навсегда вошел в историю традиционного музыкального искусства и обрел славу воистину народного композитора. Но, помимо этого шедевра, жамбылский композитор является автором более 70 кюев и песен, таких как «Арман құс», «Абай арманы», «Жамбыл толғауы» и других прекрасных мелодий, в которых звучит широкая и чистая душа жителя Великой степи, его независимый дух и свободолюбивый характер.





«Всевышний связал мою жизнь с искусством, - сказал, открывая свой творческий вечер Абдимомын Желдибаев. – В результате большого труда у меня получилось создать новую форму кюя, когда традиционное исполнение совмещается с симфонической музыкой».

От имени руководства Жамбылской области с поздравлениями в адрес юбиляра выступил первый заместитель главы региона Нуржан Календеров, отметивший большой вклад Абдимомына Желдибаева в духовно-культурную жизнь родного для него Шуского района. Более полувека своей жизни кюйши посвятил развитию культуры. И, несмотря на свой солидный возраст, композитор продолжает трудиться и удивлять творчеством своих преданных поклонников.

«Трудно переоценить вклад Абдимомына Желдибаева в развитие казахского национального творчества. Кюи и песни нашего земляка исполняют не только в Казахстане, но и во многих других странах Люди со всего мира узнают о богатой культуре нашего народа, проникаются нашими духовными ценностями, познают богатую казахскую культуру. Завоевавший миллионы сердец своими произведениями, он всю жизнь живет в селе, где и трудится», - отметил жамбылский ветеран журналистики, драматург Елен Алимжан.

Организатором мероприятия выступил Жамбылский центр народного творчества управления культуры, архивов и документации.

Кюйши-композитор Абдимомын Желдибаев родился в 1934 году в ауле Жамбыл Шуйского района Жамбылской области. Закончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, работал в родных краях на культурном поприще, пропагандируя казахское традиционное музыкальное искусство. Широко распространены его произведения, выдержанные в духе традиционного искусства. Известны более десяти его кюев, в том числе такие, как «Ерке сылкым», «Боз жигит», «Ыдырыс», «Акку» и другие.

Уроженец Жамбылской области Абдимомын Желдибаев является кавалером орденов «Парасат», «Курмет», «Достық». Он почетный профессор Казахского Национального университета искусств, почетный гражданин Жамбылской области и Шуского района.

В 2011 году городе Шу поставили памятник кюю «Ерке сылқым». Скульптурное изображение представлено в виде образа главной героини музыкального произведения.



