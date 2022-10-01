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    Автор сепаратистского поста проживает в дальнем зарубежье - Генпрокуратура РК

    1 Октября 2022, 21:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Установлен автор провокационного поста об отчуждении одной из областей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

    «В одном из анонимных Telegram-каналов был размещен провокационный материал, в которой содержится призыв об отчуждении одной области Казахстана в пользу другой страны. Этот человек не относится к числу прибывших в Казахстан иностранцев. Автор материала установлен, этот человек не относится к числу прибывших в Казахстан иностранцев, а проживает и находится в настоящий момент в одной из стран дальнего зарубежья», - заявили сегодня в Генпрокуратуре.

    Как отметили в ведомстве, это спланированная и целенаправленная акция, исходящая извне, с целью дестабилизации и распространения заведомо ложной информации и разжигание национальной розни.

    Генпрокуратура предупреждает, что указанные действия влекут уголовную ответственность и наказание по статьям 174, 180, 274 УК РК.

    По факту указанных сепаратистских призывов начато досудебное расследование по части 2 статьи 180 УК РК, предусматривающей лишение свободы от 5 до 10 лет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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