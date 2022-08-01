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    • Автор книги подает в суд на создателей казахстанского сериала «5:32»

    1 Августа 2022 15:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автор книги «Вне протокола. Тайна громких преступлений в Казахстане» Аскар Джалдинов собирается подать в суд на создателей нашумевшего сериала «5:32», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, истории, о которых рассказывалось в сериале «5:32», заимствованы из его книги без его согласия. Досудебные претензии уже отправлены ТОО Salem Social Media, режиссеру Алишеру Утеву и двум сценаристам, которые работали над этим сериалом.

    А. Джалдинов подчеркнул, что премьера сериала состоялась в 2021 году, а книга была написана в 2020 году.

    «Я не собирался подавать в суд в прошлом году. Не хотел быть сутяжником, разбираться, но в этом году со стороны компании Salem Social Media и их учредителя, Евразийской промышленной группы – ERG, предприняты отдельные действия, которые побудили меня к принятию данного решения и вызвали у меня спортивный интерес. Теперь мне хочется уже в суде доказать свою правоту и наказать за такое бессовестное наглое действие со стороны создателей сериала. Судебный иск не за горами», - поделился он на своей странице в сети Instagram.

    Сериал «5:32» рассказывает о казахстанских полицейских, раскрывших серии жестоких убийств и задержавших маньяков. Картина основана на реальных событиях, произошедших в 1990-х годах. В главных ролях Абильмансур Сериков и Марат Амираев.


    Фото: instagram.com/dzhaldinov

    Автор:

    Анеля Касымова

    #Общество #Юриспруденция
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