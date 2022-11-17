Автор аниме с Президентом - молодежи нравится Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работы молодого иллюстратора Аружан Унарбековой широко распространяются на просторах Интернета. Ее творения, где изображен Глава государства Касым-Жомарт Токаев, становятся все более известными благодаря необычному стилю. Так, уже более 2 млн просмотров набрал рисунок с Президентом в стиле аниме. Аудитория художницы в основном состоит из молодых людей, даже подростков. Аружан Унарбекова рассказала более подробно о своем творчестве и поделилась планами с корреспондентом МИА «Казинформ».

Аружан 22 года, на данный момент она учится на архитектурного дизайнера в Евразийском национальном университете.

«Поступала на эту специальность, думая, что это более серьезное дело, чем профессия живописца или аниматора-художника. Однако сейчас я работаю все же в анимационной студии «Тасқын». В свободное время люблю читать мангу (японские комиксы), хожу на йогу, встречаюсь с друзьями», - говорит Аружан.

Молодая художница говорит, что увлекается рисованием с самого детства. Она рассказала, что же подтолкнуло ее к дальнейшему развитию своего навыка.

«Из-за частых переездов с родителями, в первое время было сложно адаптироваться в школе. На уроках была той самой девочкой, которая сидит на задней парте и что-то рисует, хотя училась на отлично. Рисую на iPad, также нравятся чернильные кисти. Традиционными способами - на бумаге карандашом тоже рисовала. Одноклассникам нравилось то, что я рисовала. И это больше мотивировало. В 11 классе думала, куда поступить. Так изначально собиралась выбрать специальность, связанную с химией и биологией, но выбор пал на архитектурный дизайн. Сейчас моя работа связана с мультфильмами. Я помню, как на третьем курсе вместе с одногруппниками открыли аккаунты по рисованию в Instagram, мы комментировали свои рисунки, дали свои отзывы. Было очень весело. Мне кажется, и это тоже повлияло на развитие моих навыков», - поделилась иллюстратор.

Наибольшую популярность обретают ее рисунки с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Вот и Аружан ответила, как зародилась идея нарисовать аниме (японская мультипликация) с Главой государства.

«Открыла свой TikTok-аккаунт, и загружала туда видео по рисованию по определенным жанрам - фэндом, аниме. Решила Президента нарисовать без каких-либо планов. Я просто решила нарисовать Президента, но в итоге рисунок стал похожим на аниме. Наше поколение любит смотреть аниме, читать мангу. И, вышло интересно, в итоге всем понравилось. Потом сделала еще одно видео с Президентом - тоже понравилось аудитории», - рассказала художница.

Аружан считает, что она больше рисует в жанре семи-реализма (полуреализм).

Также она ответила на вопрос, почему именно изображения с Главой государства стали наиболее популярными в сети. Видео с Президентом набрало не только очень много просмотров, но и множество комментариев со стороны пользователей, в том числе, и из зарубежных стран.

«Я думаю, что в первую очередь это из-за моего стиля. Сыграла роль и его личность, ведь он же все-таки Президент. Это очень классная комбинация. Всем интересно, как же будет выглядеть обычный человек в аниме-сериале. Ведь интересно же если бы у нас было свое аниме, которое, к примеру, рассказывало бы историю Казахского ханства», - говорит собеседница.

На вопрос, продолжит ли она рисовать Президента, Аружан ответила, что если у аудитории будет запрос, то соответственно, будет продолжать.

Она также решила, что не нужно останавливаться на Президенте, рисует и других известных казахстанских личностей, общественных деятелей, героев.

В соцсетях можно встретить ее необычные изображения поэта Ильяса Жансугурова, деятеля Алашского движения Алихана Бокейханова, этнографа, ученого Шокана Уалиханова, героев Советского Союза Алии Молдагуловой, Бауыржана Момышулы. Нарисовала также Томирис.

«Я заметила, когда рисую человека привлекательным, чаще откликаются пользователи. Мне захотелось, что моя аудитория больше знала об известных деятелях, чтобы больше читали о них.

Думаю больше рисовать и женские персонажи. Хотелось бы делать коллаборации с различными художниками.

Недавно Аружан принимала участие в фестивале комиксов, гик и поп-культуры (гик - человек, увлеченный популярной культурой) Almacon. Мероприятие собрало креативных и талантливых молодых людей. Аружан подготовила для фестиваля специальные мерчи - толстовки, свитшоты, футболки, наклейки с изображениями Президента страны.

Работы молодой художницы вызвали большой интерес.

К слову, Аружан подготовила специально для наших читателей и рисунок молодого Касым-Жомарта Токаева в стиле аниме.

«На данный момент я готовлю стикеры (наклейки) с Президентом. Моя знакомая как-то отправляла стикеры с Королевой Великобританией Елизаветой II. И я подумала, что это очень хорошая идея. Хотелось бы реализовать проект», - поделилась Аружан.

Художница поделилась с нами еще одним эксклюзивным рисунком - кадром из предстоящего мультфильма, который рассказывает об известном куйши Курмангазы.

Молодой иллюстратор работает и с зарубежными клиентами.

«До аккаунта в TikTok принимала заказы на разных площадках. Среди зарубежных клиентов были и жители Японии. Недавно обратилась ко мне арабская писательница. Оказалось, что у нее внушительная аудитория. Она хотела сделать так, чтобы я нарисовала мангу по ее книге. Так часто делают писатели - предлагают художнику подготовить рисунки по сюжету книги», - отметила собеседница.

Аружан также рассказала о своих будущих планах.

«В первую очередь хотела бы обучиться на SMM, потому что поняла, что в наше время художнику нужно не только классно рисовать, но и себя рекламировать. Нужно о себе говорить как можно больше, чтобы тебя заметили окружающие. Еще хотелось бы научиться 3D-анимации», - призналась талантливая девушка.



