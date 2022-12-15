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    Автопробег в честь 31-летия независимости состоялся в Астане

    15 Декабря 2022, 14:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане состоялся автопробег в честь 31-летия Независимости Республики Казахстан, в рамках проекта «Еркіндігім қасиетім», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При поддержке акимата мы сегодня организуем большой автопробег с участием наших гостей, молодежи, а также разных организаций. В рамках празднования Дня независимости мы будем ездить по городу с нашим Государственным флагом 31 километр. В этом году будет 31 год нашей независимости. Разные мероприятия будут проводиться также завтра и послезавтра. Будут разные культурные и спортивные мероприятия, встречи и концерты. Также призываю всех жителей, в том числе многоэтажных домов, вывешивать Государственный флаг. Поздравляю всех с праздником!», – сказал руководитель отдела управления молодежной политики акимата Астаны Аян Ерментаев, открывая мероприятие.

    Автопробег начался с площади Государственных символов РК и продолжился до площади Защитников Отечества. В мероприятии приняли участие более 30 легковых автомобилей, каждый с Государственным флагом Казахстана.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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