Автопробег солнцемобилей прибыл в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе из Уральска прибыл автопробег на солнцемобилях. Необычный автотранспорт с солнечными панелями удивил актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В парке Первого Президента участники автопробега совершили остановку и организовали небольшой показ своего транспорта.

Организатором марафона выступил блогер Никита Поддубнов, уроженец Талдыкоргана, который живет в Санкт-Петербурге.

К этому мероприятию Поддубнов готовился восемь месяцев. Автотранспорт он собрал сам, уникальность его в том, что аккумулятор заряжается от солнечной энергии. Начался автопробег в Уральске, а завершится в Шымкенте, откуда Поддубнов поедет в Талдыкорган к своим родителям.

«Кукуху» — такое название моей машине дали подписчики – я начал делать в октябре. У нее три колеса, четвертое не стал использовать, так как это лишний груз, а конструкция и так устойчивая. Машина полноприводная. В день на ней проезжаю до 140 км, разгоняется до 50 км/ч. Аккумулятор заряжается за счет солнечной энергии», - говорит он.

Еще один участник автопробега Владислав Некрасов из Перми. Для участия в марафоне он нанял транспортную компанию, которая доставила его автомобиль в Уральск. Конструкция полностью самодельная. Это единственный солнцемобиль в группе, который может поддерживать скорость за счет энергии солнца.

В пробеге принимают участие и другие активисты-конструкторы из России и Казахстана со своими солнцемобилями. Актюбинец Владимир Силевич так же смастерил свой солнцемобиль и участвует в автопробеге. Машину он назвал «Монтана».

«Конструкция трехколесная, два передних обеспечивают устойчивость на поворотах. Машину построил за два месяца. Каркас у нее от обычного автомобиля. Электродвигатель заказал в Китае, солнечные панели привезли из России. Цепной привод идет на ведущее колесо. По трассе едет легко, даже в гору может забраться. Единственное слабое место оказалось в аккумуляторной батарее. На заряде проезжаю всего 50-75 км в день», — говорит Силевич.

Из Уральска ребята добирались четыре дня. С дистанции сошел только один мобиль, конструкция которого оказалась неустойчивой.

Фото: Куандыка ТУЛЕМИСОВА

