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    Автопробег ко Дню Независимости прошёл в Карагандинской области

    16 Декабря 2021, 13:39

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Темиртау и Караганде прошёл патриотический автопробег. Инициатором выступил Молодёжный ресурсный центр города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие 15 автомобилей. Главным атрибутом праздничного автопробега стал флаг Казахстана. Стартовала колонна в Старом городе. Проехав по проспекту Металлургов, водители завершили автопробег в парке «Восток».

    «Нашу акцию активно поддержали темиртауцы, откликнувшись на призыв в соцсетях. Всех поздравляю с главным праздником страны и желаю процветания Казахстану», – сказал директор Молодёжного центра Айдын Жумагельдинов.

    К темиртауским автолюбителям присоединились и карагандинцы. В канун Дня Независимости в шахтёрской столице прошёл праздничный автопробег «Менің туым – Менің Қазақстаным!». Автокараван из 15 машин проехал по главным улицам города с развевающимися казахстанскими флагами. Так жителей области поздравили Карагандинский областной филиал молодёжного крыла Jas Otan и коллектив такси «Регион».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Транспорт Патриотизм Молодежь 30 лет Независимости
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