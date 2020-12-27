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    Автопробег ДПК «Ак жол» состоялся в Алматы

    27 Декабря 2020, 20:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской филиал ДПК «Ак жол организовал автопробег с участием кандидатов в депутаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Автоколонна примерно из 20 белых автомобилей с символикой партии «Ак жол» и флагами проехала по улицам Алматы с соблюдением соответствующих требований безопасности.

    Автопробег стартовал от БЦ «Нурлы тау» и прошел по следующему маршруту: проспект аль-Фараби – ул.Саина – пр. Рыскулова – пр. Суюнбая – ул.Шолохова – пр.Сейфулина – пр. аль-Фараби.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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