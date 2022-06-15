Автопарк Нацгвардии в Степногорске пополнили 10 служебных машин

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В городе Степногорске Акмолинской области на строевом плацу воинской части 3517 Национальной гвардии солдатам срочной службы торжественно вручили ключи от служебных машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК, всего на торжественном мероприятии были вручены 10 ключей от служебных машин.

«Сегодня каждый из вас взял себе в обязанность бережное отношение и сохранность военной техники для обеспечения боевой готовности. Военная техника является средством защиты, мобильности и своевременной доставки личного состава. Долг каждого водителя - в совершенстве владеть мастерством эксплуатации и ремонта военной техники», - сказал командир воинской части 3517 подполковник Досан Куркенов.

Мероприятие завершилось торжественным проездом в составе колонны.