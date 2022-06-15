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    Автопарк Нацгвардии в Степногорске пополнили 10 служебных машин

    15 Июня 2022, 22:47

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В городе Степногорске Акмолинской области на строевом плацу воинской части 3517 Национальной гвардии солдатам срочной службы торжественно вручили ключи от служебных машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК, всего на торжественном мероприятии были вручены 10 ключей от служебных машин.

    «Сегодня каждый из вас взял себе в обязанность бережное отношение и сохранность военной техники для обеспечения боевой готовности. Военная техника является средством защиты, мобильности и своевременной доставки личного состава. Долг каждого водителя - в совершенстве владеть мастерством эксплуатации и ремонта военной техники», - сказал командир воинской части 3517 подполковник Досан Куркенов.

    Мероприятие завершилось торжественным проездом в составе колонны.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Армия Транспорт Регионы Казахстана Общество
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