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    Автономные котельни переведут на газ в Нур-Султане

    17 Августа 2022 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автономные котельни бюджетных организаций переводят на газ в столице. Об этом на брифинге сообщил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов городского управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Максат Есмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кроме жилых массивов у нас имеются автономные котельни бюджетных организаций, то есть соцобъектов – школ, детских садов и больниц, которым ранее из-за того, что они не имели доступа к централизованному теплоснабжению, приходилось использовать свою котельную. Там использовали привозную солярку и дизельное топливо, обслуживало наше коммунальное предприятие. Из 20 объектов на сегодняшний день к газу подключены пять», - сказал Максат Есмагулов.

    По данным ведомства, ведутся пуско-наладочные работы по запуску газа на 15 социальных объектах.

    «Это не только позволит снизить выбросы в атмосферу, но и будет очень хорошей экономией бюджета. То есть в три раза мы будем экономить бюджет, который ранее использовали на содержание и отопление этих объектов», - добавил Максат Есмагулов.

    Отмечено, что на сегодня по городу выдано более 6 тыс. технических условий, проконсультировано более 50 тыс. человек. Работа в данном направлении продолжается.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Энергетика #Нур-Султан #ЖКХ #Газификация
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