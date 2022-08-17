Автономные котельни переведут на газ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автономные котельни бюджетных организаций переводят на газ в столице. Об этом на брифинге сообщил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов городского управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Максат Есмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме жилых массивов у нас имеются автономные котельни бюджетных организаций, то есть соцобъектов – школ, детских садов и больниц, которым ранее из-за того, что они не имели доступа к централизованному теплоснабжению, приходилось использовать свою котельную. Там использовали привозную солярку и дизельное топливо, обслуживало наше коммунальное предприятие. Из 20 объектов на сегодняшний день к газу подключены пять», - сказал Максат Есмагулов.

По данным ведомства, ведутся пуско-наладочные работы по запуску газа на 15 социальных объектах.

«Это не только позволит снизить выбросы в атмосферу, но и будет очень хорошей экономией бюджета. То есть в три раза мы будем экономить бюджет, который ранее использовали на содержание и отопление этих объектов», - добавил Максат Есмагулов.

Отмечено, что на сегодня по городу выдано более 6 тыс. технических условий, проконсультировано более 50 тыс. человек. Работа в данном направлении продолжается.



