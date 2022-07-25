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    Автономные газораспределительные станции построят в Жамбылской области

    25 Июля 2022, 11:12

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области поставлена задача обеспечить газом и питьевой водой все населенные пункты региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Около 269 сельских населенных пунктов области обеспечены централизованной питьевой водой, которая поступает 622 тыс. жителей из более чем миллионного населения Жамбылской области.

    Как отметил на встрече с журналистами аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, жители региона в социальных сетях часто поднимают вопросы, касающиеся коммунальной сферы.

    «В жилищно-коммунальной сфере определены основные направления работы. До конца этого года будет проведен водопровод в 30 сельских населенных пунктах, в которых проживают 40,2 тыс. человек. Природным газом будет обеспечено 17 населенных пунктов. Таким образом, согласно плану развития Жамбылской области, к 2025 году 371 населенный пункт области будет на 100% обеспечен питьевой водой и природным газом»,- отметил глава региона.

    Для достижения этой цели намечено провести водопровод в 62 селах, модернизировать систему водоснабжения в 40 селах. Кроме того, комплексные блок-модули очистки воды установят в 31 селе.

    В 36 населенных пунктах Жамбылской области питьевая вода подается по графику, в этом году количество подобных сел сократится на 30%.

    Помимо этого, в жамбылском регионе планируется строительство двух автономных газораспределительных станций. К 2025 году доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии будет доведена до 99,5%, доля улиц населенных пунктов - до 94,1%.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Газификация Вода
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