Автомобили за предоплату предлагал акмолинский мошенник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акмолинский мошенник предлагал элитные автомобили за предоплату. В итоге автолюбители пострадали на сумму более 5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области задержали 27-летнего жителя Кокшетау, который, будучи осужденным в текущем году на условный срок, продолжал осуществлять свой злостный умысел на территории всей республики.

Первое заявление в дежурную часть ДП Акмолинской области поступило 21 июля от 53-летнего жителя Темиртау Карагандинской области. По словам мужчины, неизвестное лицо, под предлогом продажи автомашины на сайте «Колеса», обманным путем завладело денежными средствами в сумме 680 тысяч тенге. По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст. 190 УК РК «Мошенничество».

«Злоумышленник опубликовывал объявление на одном из известных сайтов по продаже автомобилей. Выставил на продажу, якобы, свои автомобили Kia Sportage и Hyundai Tucson по цене ниже, чем рыночная, тем самым специально завлекая богатых клиентов, которые могли бы себе позволить внести большую предоплату. Желающих приобрести один из самых ходовых автомобилей по заниженной цене было много. Клиенты звонили по указанному номеру в объявлении и расспрашивали о состоянии машины. После удовлетворения ответами заинтересованные покупатели спешили просмотреть машину и купить ее. Однако под разными предлогами мошенник всем говорил, что пока встреча невозможна, но нужно поспешить, так как покупателей много. Естественно, покупатель уговаривал его подождать и никому пока не продавать авто. Тогда подозреваемый требовал перечислить ему задаток на банковскую карточку, и пострадавших такие условия устраивали. После перевода денег телефон продавца, естественно, сразу же отключался. Также позже выяснилось, что карта была российская, таким образом никто не мог отследить, куда были перечислены деньги, и поймать злоумышленника пострадавшим не удавалось. Потом только покупатели понимали, что все это было устроено ради наживы по стандартной мошеннической схеме», - поделилась подробностями полиция.

На данный момент сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в изолятор временного содержания водворен 27-летний парень. Его причастность к аналогичным преступлениям проверяется. Подозреваемый признался в совершении правонарушений. В случае, если его вина будет признана судом, ему придется пробыть за решеткой до 7 лет.