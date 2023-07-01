Автомобили 220 должников по налогам водворили на спецстоянку в Актобе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период с 7 по 30 июня на территории Актюбинской области прошла акция «Борышкер» - проводилась проверка на наличие задолженности по налогам на транспорт и штрафам, по результатам которой 220 автомобилей водворены на спецстоянку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На период проведения мероприятия были созданы мобильные группы в составе участковых инспекторов полиции, сотрудников патрульной полиции и судебных исполнителей, которыми осуществлялось посещение должников по месту жительства, а также принимались меры по взысканию штрафов, в том числе с применением АПК «Автоураган».

«За период ОПМ на специальную стоянку водворено 220 транспортных средств. Департамент полиции Актюбинской области предупреждает жителей и гостей города о своевременном погашении наложенных административных штрафов за нарушение общественного порядка либо дорожной безопасности», - говорится в сообщении полиции.