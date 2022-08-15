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    • Автомобиль загорелся в одном из дворов Актау

    15 Августа 2022 03:29

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Автомобиль загорелся во дворе одного из жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    По сообщению ДЧС региона, автомобиль марки «Hyundai» загорелся 14 августа в 07:39 за домом №8 в 32А микрорайоне.

    Как отметили очевидцы, огнеборцы оперативно прибыли и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

    «Еще один случай с горением автомобиля произошел в этот же день в 09:00 в Каракиянском районе, в 25 километрах от села Жетыбай, на автодороге Актау-Жанаозен. Машина марки «SsangYong» сгорела полностью. Никто не пострадал», - добавили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

    Ранее сообщалось, что автомобиль взорвался на трассе в пригороде Актау. Пострадавших нет.

    Фото: пресс-служба ДЧС региона
    #Происшествия #Транспорт #Видео #Регионы #Пожар #Актау
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