Автомобиль загорелся прямо на проезжей части в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Воспламенившееся авто удалось потушить проезжавшим полицейским, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Утром мы ехали на место несения службы. На светофоре у впереди движущейся автомашины из под капота повалил дым. Я со своим экипажем Саулетом Жамкеновым, Мирасом Алькеновым и Нурланом Акжановым побежали на помощь. Водитель не выходил из машины. За рулем был пенсионер, мы помогли растерянному дедушке выйти из авто. Открыли капот, а там уже горел двигатель. Следом подъехал еще один наш экипаж. Все вместе потушили машину и поехали дальше, нести службу, – рассказывает инспектор службы полка ПП Караганды Жанбырбай Куттыбаев.