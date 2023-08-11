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    Автомобиль загорелся прямо на проезжей части в Караганде

    11 Августа 2023, 14:06

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Воспламенившееся авто удалось потушить проезжавшим полицейским, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Утром мы ехали на место несения службы. На светофоре у впереди движущейся автомашины из под капота повалил дым. Я со своим экипажем Саулетом Жамкеновым, Мирасом Алькеновым и Нурланом Акжановым побежали на помощь. Водитель не выходил из машины. За рулем был пенсионер, мы помогли растерянному дедушке выйти из авто. Открыли капот, а там уже горел двигатель. Следом подъехал еще один наш экипаж. Все вместе потушили машину и поехали дальше, нести службу, – рассказывает инспектор службы полка ПП Караганды Жанбырбай Куттыбаев.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Происшествия МВД РК Караганда полиция
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