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    • Автомобиль взорвался на трассе в пригороде Актау

    14 Августа 2022 18:24

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел на 35 километре автодороги Актау-Жетыбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    «Информация о возгорании легкового автомобиля марки «Nissan» 1995 года выпуска поступила в пожарную часть вечером 12 августа в 20:23. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в 20:58», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

    В ликвидации пожара участвовали одна единица техники и пять человек личного состава. Причины пожара выясняются.

    Ранее на 96 километре трассы Жетыбай-Шетпе в Мангистауской области в ДТП погиб один человек и пятеро пострадали.

    Фото: кадр из видео
    #Происшествия #Транспорт #Видео #Регионы #Взрыв #Пожар #Актау
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