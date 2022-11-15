Автомобиль врезался в остановку в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На дороге столкнулись автомашины марки BMW-525 и Lada Granta, двигавшиеся в одном направлении. В результате, водитель BMW не справился с рулевым управлением и врезался в остановку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В точке общепита, расположенной в здании остановочного комплекса, находились два официанта. В результате ДТП двое официантов и водитель автомобиля доставлены в Жетысайскую районную больницу. Их состояние оценивается, как удовлетворительное.

«Сотрудники полиции проводят проверку по ДТП. Назначены экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В отношении водителей, причастных в ДТП, составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. В ближайшее время на основании заключения экспертизы виновный водитель будет привлечен к ответственности», - сообщили в полиции.



Фото: t.me/POLICE_of_KZ