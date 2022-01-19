Автомобиль врезался в опору освещения в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее автомобиль во время ДТП врезался в опору освещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что ДТП произошло 18 января около 15:45 часов.

«19-летний водитель SUBARU выезжая по улице Гагарина, со второстепенной дороги не уступил дорогу транспортному средству марки TOYOTA, тем самым допустил с ним столкновение. В последующем водитель автомашины TOYOTA допустил наезд на опору освещения», - пояснили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В отношении водителя SUBARU составлен административный протокол.

Позже в соцсетях появилось видео ДТП. На кадрах видно, что количество пострадавших автомобилей намного больше.





