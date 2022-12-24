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    Автомобиль влетел в остановку в Уральске

    24 Декабря 2022, 15:00

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло по проспекту Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Авария произошла сегодня, 24 декабря, на остановке Научно-техническая библиотека по проспекту Абая. Автомобиль «Фольксваген» влетел в остановочный павильон. По предварительной информации, на остановке в это время никого не было.

    По словам очевидцев, за рулем иномарки находился 64-летний мужчина, которому внезапно за рулем стало плохо, и он влетел в остановку.

    Другие подробности ДТП выясняются.


    Фото: Медет Медресов
    Западно-Казахстанская область ДТП
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