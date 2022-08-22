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    Автомобиль въехал в гулявших свадьбу людей в Канаде

    22 Августа 2022, 03:00

    ОТТАВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Два человека погибли и 10 получили ранения после того, как автомобиль въехал в группу людей, отмечавших свадьбу в канадском Ванкувере. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По данным полиции, инцидент произошел в субботу вечером. Автомобиль по какой-то причине съехал с шоссе и буквально протаранил толпу гуляющих.

    В результате инцидента погибли два человека, десять были доставлены в больницу. В полиции заявили, что до понедельника больше информации по данному происшествию прессе сообщать не будут. Идет расследование.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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