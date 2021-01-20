Автомобиль у должника по алиментам изъяли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прокуратурой района имени Казыбек би совместно с Палатой частных судебных исполнителей и управлением полиции начаты рейдовые мероприятия в отношении нерадивых отцов, уклоняющихся от алиментных выплат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рейд нацелен на розыск и задержание автомашин злостных должников, которые не спешат отдавать деньги на содержание своих детей.

«На сегодня в производстве судебных исполнителей областного центра находится порядка 21 тысячи дел этой категории, из них 87% алименты уплачивают добровольно. Суммы накопившихся долгов по остальным варьируются от 300 тысяч до 5 млн тенге», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

В ходе рейдового мероприятия изъят и водворен на штрафную стоянку автомобиль марки «Volkswagen Passat» должника Ж., у которого с 2018 года образовался долг на сумму свыше 3 млн тенге. Неплательщик предупрежден о десятидневном сроке для добровольного погашения задолженности, в противном случае имущество будет передано на реализацию, а полученные деньги пойдут на погашение алиментного долга.

Подобные мероприятия в отношении указанной категории лиц теперь будут проводиться на постоянной основе.