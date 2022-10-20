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    Автомобиль столкнулся с автобусом в Атырау: погиб водитель

    20 Октября 2022, 17:14

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в обеденное время. В пригородном поселке Еркинкала-2 на пересечении 40-й и 5-й улиц автомобиль марки Skoda съехал с второстепенной дороги, а затем столкнулся с автобусом марки Yutong. От удара автобус врезался в ограждение дома. В результате ДТП водитель автомобиля марки Skoda 1966 года рождения погиб на месте.

    В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.

    Ранее сообщалось о том, что в Атырауской области под колесами автомобиля погибла одиннадцатилетняя девочка.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия
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