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    Автомобиль снес козырек подъезда в Усть-Каменогорске

    21 Мая 2023, 00:54

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло 20 мая около 3 часов ночи на Бульваре Гагарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    Некоторые из жителей дома услышали страшный грохот и выбежали на улицу.

    В результате ДТП козырек упал на подъездную дверь и жители дома не могли выйти на улицу до приезда спасателей.

    «Сотрудники ДЧС ВКО прибыв на место происшествия при помощи гидравлического инструмента отодвинули упавший козырек», — сообщили в ДЧС ВКО.

    По информации департамента полиции ВКО, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.

    «35-летний водитель Subaru Forester уснул во время управления автомобилем и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору подъездного козырька, — сообщили в департаменте полиции ВКО. — Пострадавших нет. В отношении водителя составлен административный протокол».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область ДТП
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