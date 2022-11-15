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    Автомобиль сгорел в Мангистауской области: погибли два человека

    15 Ноября 2022, 01:25

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Вызов о дорожно-транспортном происшествии в селе Атамекен Мунайлинского района поступил в 21.45 часов 14 ноября на пульт дежурного 102, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В результате ДТП один автомобиль сгорел. Два человека погибли.

    На данный момент пожар полностью ликвидирован, на месте работает следственно-оперативная группа.

    Обстоятельства происшествия выясняются.

    Этот факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Мунайлинского района по статье 345 части 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
    ДТП Мангистауская область МВД РК
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