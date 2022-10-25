Автомобиль сгорел на трассе в Улытауской области: водитель погиб

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В социальной сети появилось видео возгорания автомобиля в городе Сатпаеве. В департамент полиции Улытауской области прокомментировали случившееся, передает МИА «Казинформ».

«25 октября на трассе Жезказган - Есиль - Петропавловск, на выезде из города Сатпаева в город Жезказган, 58-летний водитель автомобиля Mercedes, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в арку с названием города. Во время дорожно-транспортного происшествия автомобиль загорелся, водитель погиб на месте», - сообщили в департаменте полиции Улытауской области.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.

















Кадр из видео