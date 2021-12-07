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    Автомобиль сбил женщину на окраине Павлодара

    7 Декабря 2021, 09:53

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Потерпевшая с травмами попала в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «6 декабря, в 17.30, на Большой объездной, возле автозаправочной станции, 60-летний водитель автомашины ГАЗ-31150 допустил наезд на пешехода 1971 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В результате дорожно-транспортного происшествия женщина с травмами госпитализирована, добавили в правоохранительных органах региона. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка. «С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 615 ДТП, из которых 213 с участием пешеходов», - добавили в ДП.

    Напомним, 24 ноября в Павлодаре автомобиль «Фольксваген гольф» совершил наезд на 62-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия
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