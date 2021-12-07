Автомобиль сбил женщину на окраине Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Потерпевшая с травмами попала в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 декабря, в 17.30, на Большой объездной, возле автозаправочной станции, 60-летний водитель автомашины ГАЗ-31150 допустил наезд на пешехода 1971 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина с травмами госпитализирована, добавили в правоохранительных органах региона. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка. «С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 615 ДТП, из которых 213 с участием пешеходов», - добавили в ДП.

Напомним, 24 ноября в Павлодаре автомобиль «Фольксваген гольф» совершил наезд на 62-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.