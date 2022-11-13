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    Автомобиль сбил пешехода в Петропавловске

    13 Ноября 2022, 11:48

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – 12 ноября по улице Украинская водитель автомашины «ВАЗ-21154» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

    В результате дорожно-транспортного происшествия из-за полученных травм 39-летняя женщина была госпитализирована в медицинское учреждение.

    Согласно медицинскому освидетельствованию водитель «ВАЗ-21154» был трезв.

    По факту ДТП материалы дела для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующего решения переданы в отдел административной полиции управления полиции города Петропавловска.

    За 10 месяцев на дорогах СКО зарегистрировано 258 ДТП, в результате которых 42 человека погибло и 365 было травмировано.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия Транспорт Петропавловск
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