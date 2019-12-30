Автомобиль с рыбаками провалился под лед в ВКО

КУРЧУМСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Трех рыбаков, провалившихся под лед на автомобиле, спасли в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

28 декабря на телефон спасения 112 поступил сигнал о помощи от рыбаков, чей автомобиль провалился под лед.

Спасатели 9 подразделения оперативно-спасательного отряда села Курчум немедленно выдвинулись к месту происшествия. В 20 км от спасательной станции, на участке «Чонобай» Курчумского сельского округа, возле села Алгабас, спасатели обнаружили провалившийся автомобиль. Рыбаки смогли сами выбраться из машины, но вымокли и просили о помощи.

Автомобиль провалился неглубоко, возле берега, поэтому спасатели помогли его извлечь из воды. Трех рыбаков, а они оказались жителями Шемонаихинского района, эвакуировали в с. Курчум. В медицинской помощи они не нуждались. На спасательной станции людей обогрели, дали обсохнуть, переночевать.

В ДЧС напомнили рыболовам, что нельзя выезжать на лед на автомобиле, нужно оставлять его на берегу. Прочным считается лед более 7 см для пешеходов, более 20 см - для автомобилей. Выходить на лед можно только в светлое время суток. Также нужно остерегаться мест, где изо льда выступает растительность, впадают ручьи, стоки промышленных предприятий, толстый снежный покров. Необходимо обязательно брать с собой мобильный телефон, запасную одежду.