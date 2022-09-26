Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Автомобиль с подложными номерами задержали в Шымкенте

    26 Сентября 2022, 09:48

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте полицейские задержали автомашину с подложными номерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники Центра оперативного управления ДП города Шымкента с помощью приложения «Сергек-Коргау» заметили ВАЗ-21014 с подложными госномерами. Как оказалось, водитель сменил российские номера на казахстанские.

    Патрульные полицейские остановили авто и в отношении местного жителя составили административный протокол в соответствии с частью четвертой статьи 590 «Управление транспортным средством заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками» КоАП РК, а собранные материалы направили в суд для принятия решения.

    Только с момента введения приложения «Сергек-Коргау» на дорогах мегаполиса выявлено 123 тыс. 964 административных нарушения, в том числе 62 водителей, управлявших автотранспортом с подложными государственными регистрационными номерными знаками.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Восемь человек погибли за год на производстве в СКО
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    10 вертолетов привлекли к тушению лесного пожара в Абайcкой области
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
    5 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования