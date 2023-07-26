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    Автомобиль проехал сквозь толпу протестующих в Израиле

    26 Июля 2023, 19:53

    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Автомобиль проехал сквозь толпу протестующих в центре Израиля. Три человека пострадали в результате инцидента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.

    Инцидент произошел на трассе, которую заблокировали протестующие, кадры инцидента появились в социальных сетях.

    По словам полиции, водитель скрылся с места происшествия. Автомобиль объявили в розыск сразу же после происшествия. Позже водитель был арестован полицией.

    Напомним, в Израиле вот уже шесть месяцев не утихают массовые протесты из-за спорного закона, инициированного премьер-министром Биньямина Нетаньяху об ограничении полномочий Верховного суда страны.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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