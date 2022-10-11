Автомобиль под управлением пьяного водителя сгорел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау управляемый пьяным водителем автомобиль, совершив столкновение с другим авто, сгорел. Один из участников ДТП с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, прошлой ночью водитель автомобиля Toyota Ipsum, 1988 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проспекту Бейбарыса. На перекрестке Бейбарыса-Тайманова, не соблюдая ПДД, он совершил столкновение с автомобилем марки Mazda под управлением водителя 1991 года рождения.

«В результате удара автомобиль Toyota Ipsum сгорел на месте происшествия, а водитель автомобиля Mazda с различными телесными повреждениями доставлен в Атыраускую областную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов. Автомобили припаркованы на спецстоянке.



















