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Автомобиль под управлением пьяного водителя сгорел в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
11 Октября 2022, 14:34
Автомобиль под управлением пьяного водителя сгорел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау управляемый пьяным водителем автомобиль, совершив столкновение с другим авто, сгорел. Один из участников ДТП с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, прошлой ночью водитель автомобиля Toyota Ipsum, 1988 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проспекту Бейбарыса. На перекрестке Бейбарыса-Тайманова, не соблюдая ПДД, он совершил столкновение с автомобилем марки Mazda под управлением водителя 1991 года рождения.

«В результате удара автомобиль Toyota Ipsum сгорел на месте происшествия, а водитель автомобиля Mazda с различными телесными повреждениями доставлен в Атыраускую областную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов. Автомобили припаркованы на спецстоянке.

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