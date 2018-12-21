Автомобиль перевернулся в центре Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В аварии, произошедшей в центре Кокшетау, перевернулась автомашина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, авария произошла на пересечении улиц Абая-Алтынсарина в Кокшетау. Автомашина Honda двигалась по ул. Алтынсарина областного центра в сторону улицы Ауэзова. Встречная ей Toyota поворачивала на улицу Абая.

Из-за несоблюдения бокового интервала автомобили столкнулись колесами, в результате чего автомашина Honda перевернулась.



«В отношении водителя автомашины Honda составлен административный протокол по ст. 610 КоАП (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества)», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.



Жертв и пострадавших нет. Автомашины получили механические повреждения.