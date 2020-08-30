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Автомобиль перевернулся в Актау

30 Августа 2020 23:38
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Автомобиль перевернулся в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Водитель не справился с рулевым управлением. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангыстауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

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Дорожный инцидент произошел сегодня вечером, 30 августа, примерно в 20:30, между 11 и 12 микрорайонами. Аварию заметили сотрудники экипажа батальона патрульной службы управления полиции Актау «Мираж-5».

Как выяснилось, водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с рулевым управлением, и автомобиль опрокинулся.

Пострадавших нет. Водитель был трезв. Полицейские составили административный протокол по статье 610 КоАП РК (« Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества»).


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#Происшествия   #Мангистауская область  
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