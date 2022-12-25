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    Автомобиль перевернулся в Актау: пострадали три человека

    25 Декабря 2022, 21:05

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В дорожно-транспортном происшествии в Актау пострадали три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Вызов по факту ДТП между Ботаническим садом и 11А микрорайоном поступил на пульт дежурного «102» 25 декабря в 02:30.

    Сообщается, что 27-летний водитель «Mercedes Benz» не справился с рулевым управлением, из-за чего транспорт опрокинулся и врезался в столб.

    Проезжая часть была временно перекрыта.

    Выяснилось, что в аварии пострадали три человека. Они были доставлены в Мангистаускую областную больницу. После осмотра одного из пострадавших отпустили домой.

    Машина водворена на штрафную стоянку.
    ДТП Происшествия Транспорт Мангистауская область
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