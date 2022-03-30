Автомобиль перевернулся из-за непогоды на трассе «Сарыозек-Коктал»

САРЫОЗЕК. КАЗИНФОРМ – Один автомобиль перевернулся и еще пять авто застряли в снежном заносе на участке перевала Алтын Емель автодороги Республиканского значения «Сарыозек-Коктал», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

«29 марта в 21:00 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на участке перевала Алтын Емель автодороги Республиканского значения «Сарыозек-Коктал» застряли в снежном заносе несколько автомашин.

На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели. По прибытию на место вызова в 22:35 выяснилось, что в снежном заносе застряли 5 автомашин в которых находилось 15 человек», - проинформировали в пресс-службе департамента по ЧС.

Кроме того, один автомобиль перевернулся, водителя эвакуировали из машины.

«Принятыми мерами департаментом по ЧС Алматинской области (5 сотрудников и 1 единица техники снего-болотоход ТРЭКОЛ) 15 граждан были эвакуированы из снежного плена и продолжили движение. Также одна автомашина в связи с сильным ветром совершила опрокидывание, спасатели ДЧС эвакуировали гражданина из автомашины в ближайший пункт обогрева, на 45 км автодороги «Сарыозек-Коктал». Водитель в медицинской помощи не нуждался», - резюмировали в ведомстве. В ДЧС Алматинской области рекомендуют гражданам перед поездкой в дальнюю дорогу ознакомиться со штормовыми предупреждениями и информацией о закрытии дорог, рассылаемыми службой 112.

Напомним, в пяти регионах Казахстана 31 марта объявлено штормовое предупреждение.