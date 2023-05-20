Автомобильный чемпионат Казахстана в Таразе – громко, стильно, красиво

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Автомобилисты-любители громкого и качественного звучания, стильных наворотов современности и ностальгического ретро собрались в Таразе, чтобы провести свой традиционный отечественный чемпионат по АМТ – «Автозвук Мультимедиа и Тюнинг». Об оглушающих децибелах, автомастерах-умельцах и восхищенных автонаворотами горожанах – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Казахстанские активисты автомотоспорта давно доказали, что автомобиль – это не просто средство передвижения, а еще и возможность продуктивного человеческого общения, полета конструкторской мысли, это повод заниматься автомотоспортом и соблюдать здоровый образ жизни.

Джиперы Казахстана сегодня становятся украшением городских массовых мероприятий, волонтёрят, в поисках адреналина месят грязь на своих внедорожниках по степным просторам и покоряют горные вершины, прокладывают трассы по бездорожью через болота и пески, открывают новые туристические маршруты по своей стране и показывают героические примеры взаимопомощи.

Громче! Качественнее! Сложнее!

Чемпионат Казахстана по АМТ – «Автозвук Мультимедиа и Тюнинг» в нашей стране проводится с 2009 года и собирает автолюбителей не только нашей республики, но и соседних стран.

В Таразе на территории этнокультурного комплекса «Коне Тараз» состоялось открытие сезона-2023 соревнований по автозвуку, мультимедиа и тюнингу в формате АМТ Казахстан, при поддержке городского акимата Тараза и «Джип-клуба Тараз».

В этом году три этапа сезона-2023 чемпионата пройдут по трем городам Казахстана. Тараз в мае открывает чемпионат, Астана 29 июля проводит очередной этап, а финал состоится в Алматы 30 сентября. Соревнования проходят по таким дисциплинам, как качество звучания, мультимедиа, концерт, звуковое давление и тюнинг. Участвуют автомобилисты-любители из городов Алматы, Тараз, Костанай, Караганда, Астана, Кокчетав, Бишкек и Ташкент.

На стилизованной под средневековый город площади «Коне Тараз» «прокачанная» аудиосистема автомобилей участников чемпионата демонстрировала всю оглушающую мощь своего звучания, испытывая на прочность органы слуха собравшихся.

Мероприятие посетили более трех тысяч горожан и гостей Тараза. Для них организовали различные конкурсы, возле понравившихся авто, и даже в салоне за рулем, можно было провести фотосессию и унести с собою красивые снимки и восхитительные эмоции.

Организаторами автомобильного праздника в Таразе стали жамбылские автомобилисты Еркен Курбанов, Геннадий Чернявский, Денис Тимофеев.

«Самое громкое событие – «звучание» - произошло в нашем древнем городе Таразе впервые, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Геннадий Чернявский. - Приезжали к нам посоревноваться из Узбекистана, Кыргызстана, из разных городов Казахстана. До этого подобное мероприятие проводилось в 2019 году, и теперь после длительного перерыва, связанного с пандемией, соревнования прошли в Таразе. Для нашего города это первое такое масштабное мероприятие именно по автозвуку, которое мы с друзьями-единомышленниками решили провести в нашем городе».

По словам собеседника, в ходе конкурса «Давление» по автозвуку выбирались лучшие машины, зарегистрированные в различных номинациях.

«Номинация SPL – «громкость» - не имеет качественного звука и используется просто для соревнований по автозвуку, - пояснил он. - Соревновались, у кого больше давление в децибелах. Для этого устанавливаются специальный LED-экран, замерительные устройства, датчики на лобовые стекла - и замеряется, у кого больше децибелов. В номинации SQ по качеству звучания не имеется большой громкости. Для класса SQL необходимо громкое звучание, максимально приближенное к качественному звуку, насколько это возможно. Судьи определяют, насколько грамотно собрана акустическая система автомобиля для достижения необходимых параметров звучания. Это своего рода автоспорт. Судьи приезжали из Алматы, из Car audio, делали необходимые замеры для объективности, это профессионалы своего дела», - отметил он.

В проходившем в Таразе чемпионате Казахстана по АМТ – «Автозвук Мультимедиа и Тюнинг» участвовали около 70-ти автомобилей, они делились на разные классы – автозвук, мультимедиа и тюнинг. Были участники, которые выставляли свои машины в двух, трех номинациях.

«В общем, в этот день собрали красивые машины нашего города, приехали участники из-за рубежа, из городов Казахстана посоревноваться именно по автозвуку – у кого само шумно, громко и выдает больше децибелов», - отметил собеседник.

Сам Геннадий Чернявский представил на чемпионат свое конструкторское изобретение – мото-проект «Mr.Планктон», миниатюрное изящное средство передвижения, собранное им в единственном экземпляре.

Джип-клуб - это состояние души

«Мы с Еркеном Курбановым состоим в «Джип-клубе Tараз», - продолжил Геннадий Чернявский. - Автоклубов в Таразе много, и самый крупный - «Джип-клуб Tараз», объединяет около 30-ти участников. Мы активно участвуем практически во всех городских мероприятиях, проводим акции при поддержке акимата. Организуем различные чемпионаты Казахстана по автоспорту, trophy-рейды, гонки на внедорожниках, слет красивых авто нашего города».

«Джип-клуб Тараз» образован в 2015 году. За эти годы для жителей города Тараза проведено много не только благотворительных акций, но и массовых развлекательных мероприятий. Джиперы участвуют в сезонных посадках деревьев в домах престарелых, интернатах, больницах, в уборке мусора за городом.

Во время пандемии и режима ЧП «Джип Клуб Тараз» организовал благотворительную акцию, доставляя горячее питание для медицинских сотрудников станции скорой помощи, помогал нуждающимся жителям Тараза продуктами и лекарствами.

В 2013 года в Таразе был образован «Джип-клуб Trophy», объединивший владельцев джипов, любителей поездок по бездорожью, любителей охоты и рыбалки. Возрастные и социальные рамки не ограничены. «Джип-клуб Trophy» принимал активное участие в прошедшем в Таразе Международном фестивале землячества «Страна Азия», совершив автопробег по улицам областного центра с рекламными плакатами.

«Джип-клуб - это состояние души, во взрослые игры играем по-взрослому», - утверждают участники таразских клубов, имеющих свой устав и соблюдающих строгие правила в процессе своих сумасшедших поисков драйва и адреналина.

Миллион долларов – за раритет

В Таразе имеются энтузиасты, коллекционирующие старинные автомобили и собирающие толпы восхищенных любителей ретро-стиля. Кавалькады сияющих новенькой краской, натертых до блеска ретро-автомобилей становятся настоящим украшением городских массовых мероприятий.

«Были на площадке чемпионата Казахстана по АМТ – «Автозвук Мультимедиа и Тюнинг» и ретро-автомобили, - отметил Геннадий Чернявский, - они не участвовали в состязаниях, потому что в регламенте этих соревнований не было номинации «Ретро». Хотя раньше, в прежние годы, такая номинация была. Тем не менее, каждому владельцу ретро-автомобиля по итогам чемпионата были вручены грамоты за участие».

Ретро-автомобили сами по себе бесценны. Так, стоимость Fiat 508 может быть определена в районе одного миллиона долларов и выше. «ГАЗ-21», «Волга», «Победа», «Lincoln Town Car», «Ford GPW», «Jeep Wrangler», «Volkswagen Beetle», «Mitsubishi Lancer Evolution», «Kawasaki Ninja ZX-6R 636», старинные «Мерседесы» и «BMV» - всё это автомобильное великолепие, как правило, вызывает повышенный интерес жителей Тараза всех возрастов.

Среди экспонатов автомобильной истории человечества на улицах города и на выставках можно увидеть и по-настоящему уникальные экземпляры, такие как трофейный «Фиат», который еще называют «гангстерским» за его популярность в среде итальянской мафии 30-х годов прошлого века. Известно, что автомобиль Fiat Ballilla 508 выпускался в Италии с 1932 по 1937 год, и тот факт, что такой супер-ретро экземпляр восстановил автолюбитель из Тараза Марат Есхожаев, специалисты по старинным авто называют настоящим чудом.

Не меньший восторг жителей Тараза вызывает появление на улицах города двух сияющих новизной отделки старинных автомобилей - «Москвич-407» и «Волга-21». Владельцев – братьев Гайсины называют «Кулибины из Тараза» и объединяет братьев любовь к ретро-автомобилям 60-х годов прошлого века.

По словам Тимура Гайсина, внешне похожего на героев фильмов 60-х годов, ему не только ретро-автомобили того времени нравятся, но и одежда в стиле тех лет. На «Москвиче-407» 1961 года выпуска, уходившего на экспорт не только в социалистические страны, но и в капстраны Западной Европы, ездил еще прапрадед Гайсиных. А праправнуки восстановили не только «Москвич-407», но и купленный старинный автомобиль ГАЗ-21 «Волга».

Легендарный седан среднего класса, с фигуркой оленя на капоте, стал прорывом для советского автомобилестроения и символом своей эпохи. «Волга» использовалась обычными гражданами и таксистами, службой скорой помощи и силовыми структурами. Самым главным преимуществом ГАЗ-21 была неприхотливость, способность легко справляться с суровыми дорожными условиями, а еще простота ремонта. Стоил такой автомобиль тогда примерно 5 600 советских рублей. Если считать по стоимости булки хлеба, то сейчас это около 2,5 миллиона казахстанских тенге.

После длительного восстановления ретро-автомобиль проходит техосмотр и теперь вполне готов к эксплуатации. Любители ретро-автомобилей стараются при первой возможности выезжать, потому что механизмы не должны простаивать. И появление таких автомобилей на улицах города всегда вызывает неизменный восторг.

«Когда едем по Таразу, на нас оглядываются, все взгляды собираем. Проезжающие водители сигналят, восхищаются, показывают «Класс!». Только где-то остановились - уже вокруг автомобиля толпа собирается. Очень трогательна реакция пожилых людей. У них сразу на лицах появляются улыбки, и это одна из лучших наград. Интерес к ретро-авто растёт. Благодаря городским мероприятиям, куда нас приглашают, эксклюзивных машин в нашем городе стало больше, у многих людей появляется желание отремонтировать старые дедушкины машины, которые пылятся и ржавеют в гаражах. Ведь это не просто история автомобилестроения - это история твоей семьи. Это бесценные автомобили, которые можно передавать в наследство своим внукам и правнукам», - говорит Тимур Гайсин.



«Главная цель проводимых чемпионатов, выставок, слётов красивых авто - показать нашим землякам, что при огромном желании возможно всё. Мы хотим вдохновить, удивить и мотивировать молодых ребят, подарить положительные эмоции. Мы пропагандируем автоспорт и пытаемся популяризовать его у нас. Очень хочется, чтобы как можно больше молодых людей занимались автоспортом и конструированием автомобилей. Главные наши приоритеты – это продвижение автокультуры и здорового образа жизни», - говорит Геннадий Чернявский.