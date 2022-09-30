Автомобильные пункты пропуска на границе РК с КНР не будут работать c 1 по 3 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

«Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений», - сообщили в ведомстве.