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    Автомобильные пункты пропуска на границе РК с КНР не будут работать c 1 по 3 октября

    30 Сентября 2022, 19:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

    «Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений», - сообщили в ведомстве.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Транспорт Минфин РК Китай Граница
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