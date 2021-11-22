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    Автомобиль наехал на толпу в американском штате Висконсин: пять человек погибли

    22 Ноября 2021, 19:40

    УОКЕШО. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли и более чем 40 пострадали в результате наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в американском штате Висконсин, МИА «Казинформ» передает со ссылкой на BBC.

    Десятки людей, среди которых также были дети, пострадали в результате наезда красного внедорожника во время рождественского парада в городе Уокешо штата Висконсин.

    По сообщениям официального лица, один человек находится под стражей по обвинению в случившемся. Также было сообщено, что просшедшее не оценивалось как террористический акт к моменту его совершения.

    По словам местного жителя Анхелито Тенорио, который участвовал в параде, внедорожник начал ускоряться в сторону парада примерно в 16:40 по местному времени. Он добавил, что потом последовали громкий стук и крики.

    Парад в городке Уокешо с населением около 72 тысячи людей, находящемся к западу от города Милуоки, является традиционным событием, которое проводится каждый год в воскресенье в канун празднования Дня благодарения. В прошлом году парад был отменен из-за коронавирусной пандемии.

    Согласно сообщениям, подозреваемый находится под стражей, однако более подробная информация на данный момент отсутствует.

    По словам официальных лиц, число жертв и пострадавших может вырасти, как только будет доступна дополнительная информация.

    11 взрослых и 12 детей были отправлены сотрудниками пожарного департамента в ближайшие больницы. Говорится, что некоторые люди сами добирались до больницы.

    К 8 часам вечера в детскую больницу штата Висконсин поступили 15 пациентов. Еще 13 человек получают лечение в Орора Медикал Сентер Саммит, трое из которых находятся в критическом состоянии.

    Мэр города Уокешо Шон Райли назвал происшествие «ужасной и бесчувственной трагедией».

    Сообщается, что государственные школы были будут закрыты в понедельник. Пострадавшим будет предоставлены консультативные услуги.


    Автор:

    Adlet Seilkhanov

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