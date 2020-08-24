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Автомобиль медиа-центра МВД РК сбил насмерть пешехода

24 Августа 2020 17:04
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Автомобиль медиа-центра МВД РК сбил насмерть пешехода

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Автомобиль медиа-центра МВД РК сбил насмерть пешехода близ города Экибастуз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«23 августа в 21.50, на автодороге Павлодар - Нур-Султан, вблизи города Экибастуз, 23-летний водитель автомашины «Hyundai Elantra, принадлежащей ТОО «Медиа-центр МВД РК», совершил наезд на 43-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате происшествия, к сожалению, пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП», - констатировали в полиции.

Водитель был трезв, с места происшествия он не скрылся и сам вызвал «скорую» помощь и полицию. Как оказалось, водитель без разрешения руководства выехал на служебном транспорте за пределы столицы. Начато досудебное расследование по статье 345 части третьей УК Республики Казахстан «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначен ряд экспертиз. Водитель отпущен под подписку о невыезде.

По сведениям ДП Павлодарской области, окончательное решение примет и меру наказания выберет суд.

С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 299 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек погибли; ещё 425 травмированы.


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#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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