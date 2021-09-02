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    Автомобиль и квартиру подарили паралимпийскому чемпиону Давиду Дегтяреву

    2 Сентября 2021, 20:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошло чествование чемпиона паралимпийских игр акмолинца Давида Дегтярева. Заслуженные награды спортсмен и его тренер получили из рук акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта региона.

    С победой парапауэрлифтера поздравил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. Выступая с приветственным словом, руководитель региона отметил, что в области сильны спортивные традиции, и многое делается для развития спортивного движения.

    «В сфере спорта трудятся более двух тысяч специалистов. В городах и селах региона на 2,5 тысячах спортивных объектах занимаются более 240 тысяч любителей физической культуры. Давид Дегтярев занял достойное место в летописи славных побед акмолинских атлетов. Мы гордимся его достижением и желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов», – подчеркнул Е. Маржикпаев.

    Аким вручил чемпиону ключи от машины и сертификат на трехкомнатную квартиру. Тренер спортсмена Юрий Колесников получил сертификат на пять млн тенге.

    «Я посвящаю свою победу нашей прекрасной стране», - обратился к собравшимся Давид.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Спорт Олимпиада Общество
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