Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Автомобиль-двойник выявили на трассе акмолинские полицейские

    22 Октября 2022, 20:19

    КОРГАЛЖЫН. КАЗИНФОРМ - Обнаружили иномарку сотрудники роты патрульной полиции при обеспечении контроля за дорожным движением на обслуживаемом участке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    20 октября на 29 км автодороги Астана – Коргалжын полицейские Медет Шаймерденов и Нуртилек Нарегеев остановили автомобиль марки Toyota Estima с иностранным учетом под управлением 21-летнего жителя села Талапкер Целиноградского района.

    Выяснилось, что автомобиль такой же марки, с аналогичным номером, такого же цвета находится в Западно-Казахстанской области. В банковском приложении владельцу оригинала приходили уведомления о штрафах за нарушения скоростного режима, совершенные в период с 27 по 29 сентября на территории Акмолинской области. По словам владельца иномарки, он не был в этот период в Акмолинской области. 36-летний казахстанец обратился в полицию для разбирательства.

    По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 386 ч. 1 УК РК «Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером».

    Автомобиль-двойник водворен на штрафную стоянку. Назначена экспертиза. Проводится проверка.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    «Ухажер» из сайта знакомств ограбил жительницу Уральска на первом свидании
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви