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    Автоматы Калашникова начнут производить в Кокшетау - МИИР РК

    9 Февраля 2022, 09:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ - Сервисцентр по обслуживанию самолетов Airbus в Казахстане запустят в текущем году. Кроме того, в течение года в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В 2022 году отечественными оборонными предприятиями планируется осуществление следующих перспективных проектов:

    - сборка вертолетов Ми-171Ш на базе АО «Авиаремонтный завод №405»;

    - создание сервисного центра по обслуживанию самолетов Airbus на базе ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»;

    - производство технических средств охраны Государственной границы на базе АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»;

    - производство средств радиационной и химической защиты на базе АО «Тыныс», ТОО «Алма ДК» и «Милитарм»;

    - модернизация бронетанковой техники на базе АО «Семей инжиниринг»;

    - производство автоматных боеприпасов на базе ТОО «Steel manufacturing»;

    - производство бронеколесных машин «Барыс 8х8» на базе ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг»;

    - производство автоматов АК-12 и АК-15 на базе АО «Тыныс».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Армия МИИР РК Вооруженные силы
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