Автоматизировать выдачу лицензий на недропользование планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сроки рассмотрения выдачи лицензии на недропользование планируют сократить до 5 дней. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения прозрачности при предоставлении права на недропользование и исключения коррупционных рисков в текущем году мы планируем автоматизировать процесс выдачи лицензий. Автоматизация процесса позволит исключить человеческий фактор, а также сократить сроки рассмотрения до 5 дней», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Он пояснил, что сейчас процесс рассмотрения занимает более 30 дней.

Ранее сообщалось, что в области недропользования по твердым полезным ископаемым действуют 499 контрактов и 1 738 лицензий.

«Согласно поручению Главы государства, сейчас мы проводим ревизию всех месторождений. Проанализировали все действующие контракты и лицензии, выданные ранее на недропользование. Это более 2 тыс. документов. Министерством рассмотрено 202 контракта по твердым полезным ископаемым. В результате расторгнуто 52 контракта, направлено 43 уведомления об устранении нарушений», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Фото: mackenzie.br