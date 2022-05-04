Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Автоматизировать выдачу лицензий на недропользование планируют в Казахстане

    4 Мая 2022, 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сроки рассмотрения выдачи лицензии на недропользование планируют сократить до 5 дней. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения прозрачности при предоставлении права на недропользование и исключения коррупционных рисков в текущем году мы планируем автоматизировать процесс выдачи лицензий. Автоматизация процесса позволит исключить человеческий фактор, а также сократить сроки рассмотрения до 5 дней», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    Он пояснил, что сейчас процесс рассмотрения занимает более 30 дней.

    Ранее сообщалось, что в области недропользования по твердым полезным ископаемым действуют 499 контрактов и 1 738 лицензий.

    «Согласно поручению Главы государства, сейчас мы проводим ревизию всех месторождений. Проанализировали все действующие контракты и лицензии, выданные ранее на недропользование. Это более 2 тыс. документов. Министерством рассмотрено 202 контракта по твердым полезным ископаемым. В результате расторгнуто 52 контракта, направлено 43 уведомления об устранении нарушений», - сказал Каирбек Ускенбаев.

    Фото: mackenzie.br

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Цифровой Казахстан МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы