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    Автоматизированы процессы пенсионного обеспечения военнослужащих

    23 Декабря 2021, 22:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр пенсионного обеспечения Министерства обороны первым среди силовых структур Казахстана автоматизировал процессы пенсионного обеспечения военнослужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Специальная программа «Пенсионные начисления» интегрирована с информационной системой Министерства труда и социальной защиты населения в части назначения пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, проходившим воинскую службу в Вооруженных силах и в органах военной прокуратуры. Выписки и уведомления на выплату пенсий направляются в территориальные филиалы «Правительства для граждан» по месту жительства пенсионера в электронном виде.

    В программу перенесена база персональных данных пенсионеров, составляющая более 20 тысяч человек. В настоящее время Центром пенсионного обеспечения проводится масштабная работа по сверке и актуализации сведений.

    Автоматизированы составление предварительного и окончательного расчетов выслуги лет, назначение, перерасчет пенсионных выплат военнослужащих.

    Помимо этого, модифицирован модуль «Реестр заявлений», посредством которого местные органы военного управления могут передавать документы по назначению единовременных выплат и пособий военным пенсионерам и членам их семей. Автоматизированы процессы приостановления (возобновления) выплат в связи переездом в другие регионы страны, изменения персональных данных, перерасчета в связи с изменением трудового стажа, прекращения пенсионных выплат в связи с переездом на постоянное местожительства за пределы страны и другими причинами. В результате это позволило сократить срок назначения и получения выплат с одного месяца до одной недели.

    Благодаря автоматизации процесса пенсионеры и члены их семей смогут получать необходимые справки за 10-15 минут. Ранее отработка одного пенсионного дела занимала не менее часа.

    Для удобства граждан Центр пенсионного обеспечения Министерства обороны в декабре текущего года запустил рассылку sms-уведомлений о назначении выплат.

    Работа по оцифровке данных и автоматизации назначения и выплаты пенсий проводится в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».

    Автор:

    Армия Цифровой Казахстан Минобороны РК
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