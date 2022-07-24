Автоматизированный аптечно-распределительный пункт запустили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Автоматизированный аптечно-распределительный пункт реализован в качестве пилотного проекта в Отырарском районе Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область министр здравоохранения РК Ажар Гиният посетила центральную больницу Отырарского района, которая обслуживает 48 тыс. человек. Она ознакомилась с работой врачей общей практики, осмотрела автоматизированный аптечно-распределительный пункт.

Этот аппарат, прежде всего, позволяет пациентам самостоятельно получать лекарства в любое время суток, без участия медицинских работников, обеспечивать прозрачность распределения лекарств по перечню АДС, за исключением человеческого фактора.

По итогам визита глава Минздрава поручила структурному подразделению по цифровизации изучить и внедрить этот опыт в качестве пилотного проекта.



Фото: uza.uz











