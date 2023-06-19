Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ход внедрения регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа» и автоматизации госконтроля в отношении субъектов бизнеса рассмотрели в Правительстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

На совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова было отмечено, что госорганами совместно с НПП «Атамекен» проанализированы 44 сферы регулирования бизнеса. В результате выявлено 10 108 требований, не соответствующих условиям новой регуляторной политики.

По данным министра национальной экономики Алибека Куантырова, на сегодняшний день сформирован единый пул из 386 поправок в законодательные акты, которые призваны исключить необоснованные требования к предпринимателям. В ближайшее время их планируется добавить в проект Закона по вопросам ведения бизнеса (9 пакет), который уже находится в Парламенте. Параллельно с этим госорганы ведут отмену и пересмотр требований в рамках подзаконных актов.

С комментариями о проводимой работе также выступили заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Малик Саулебай, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова.

Премьер-Министр отметил, что в целом определенная работа по подзаконным актам, направленным на отмену или пересмотр регуляторных требований, уже проведена: из 625 актов принято 513. Вместе с тем на исполнении находятся еще 112.

Алихан Смаилов поручил Министерствам сельского хозяйства, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития в срок до 30 июня завершить данную работу.

«Аппарату Правительства в случае непринятия отраслевых приказов в установленный срок внести соответствующие представления о привлечении политических государственных служащих к дисциплинарной ответственности», - сказал он.

Премьер-Министр поручил ответственным госорганам совместно с НПП «Атамекен» дополнительно проработать вопрос сокращения отчетности для бизнеса, что позволит значительно снизить нагрузку на предпринимателей.

В рамках рассмотрения второго вопроса повестки отмечено, что в прошлом году завершена работа по автоматизации 35 сфер госконтроля бизнеса, в настоящее время проводится работа еще по 35 сферам.

Глава МНЭ Алибек Куантыров доложил, что платформа Smart Data Ukimet с автоматическим функционалом готова к эксплуатации. В настоящее время она проходит рабочую апробацию. Таким образом, автоматизированная система государственного контроля и надзора заработает с 2024 года.

С докладом о проведении технической настройки платформы выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Свои комментарии по автоматизации систем управления рисками (СУР) также дали заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Малик Саулебай, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова.

Премьер-Министр подчеркнул, что МСХ и МИИР необходимо до 30 июня обеспечить принятие отраслевых СУР, а также до 1 сентября завершить апробацию всех сфер контроля в системе Smart Data Ukimet в целом.

«Мы должны работу по автоматизации госконтроля завершить в этом году, чтобы уже со следующего года у нас все проверки и контроль осуществлялись на основе систем управления рисками», - заключил Алихан Смаилов.