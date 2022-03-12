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    Автоматизирована работа местных органов военного управления

    12 Марта 2022, 22:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пилотный проект «Цифровой местный орган военного управления» показал свою эффективность в формировании единой информационной среды и обеспечении доступности для граждан государственных услуг, оказываемых Министерством обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современном мире одним из главных факторов конкурентоспособности является глубинная цифровизация. Она исключит дублирование, неэффективные затраты и бюрократию.

    Проект модернизации местных органов военного управления протестирован в течение 2020-2021 годов. Его практической реализации предшествовала большая аналитическая работа по всем направлениям деятельности.

    Особые усилия были направлены на цифровизацию воинского учета граждан и транспортных ресурсов, процесса призыва на срочную воинскую службу, предоставления отсрочек и освобождения от призыва, а также оптимизацию оказания государственных услуг.

    Цифровизирована и интегрирована с информационными системами других государственных органов база данных о мужском населении в возрасте от 16 до 60 лет. Созданы электронные карточки учета военнообязанных и призывников. Это позволило автоматизировать многие процессы служебной деятельности местных органов военного управления.

    Оповещение военнообязанных и призывников проводится посредством рассылки SMS-сообщений через службу 1414.

    Через портал электронного правительства граждане могут заказать 11 онлайн-услуг: постановка и снятие с воинского учета, отсрочка от призыва, получение приписного свидетельства, военного билета или его дубликата, выдача справок лицам, имеющим льготы и гражданам, выезжающим за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Цифровой Казахстан Общество Минобороны РК
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