Автоматизирована работа местных органов военного управления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пилотный проект «Цифровой местный орган военного управления» показал свою эффективность в формировании единой информационной среды и обеспечении доступности для граждан государственных услуг, оказываемых Министерством обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современном мире одним из главных факторов конкурентоспособности является глубинная цифровизация. Она исключит дублирование, неэффективные затраты и бюрократию.

Проект модернизации местных органов военного управления протестирован в течение 2020-2021 годов. Его практической реализации предшествовала большая аналитическая работа по всем направлениям деятельности.

Особые усилия были направлены на цифровизацию воинского учета граждан и транспортных ресурсов, процесса призыва на срочную воинскую службу, предоставления отсрочек и освобождения от призыва, а также оптимизацию оказания государственных услуг.

Цифровизирована и интегрирована с информационными системами других государственных органов база данных о мужском населении в возрасте от 16 до 60 лет. Созданы электронные карточки учета военнообязанных и призывников. Это позволило автоматизировать многие процессы служебной деятельности местных органов военного управления.

Оповещение военнообязанных и призывников проводится посредством рассылки SMS-сообщений через службу 1414.

Через портал электронного правительства граждане могут заказать 11 онлайн-услуг: постановка и снятие с воинского учета, отсрочка от призыва, получение приписного свидетельства, военного билета или его дубликата, выдача справок лицам, имеющим льготы и гражданам, выезжающим за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства.